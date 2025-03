Saiba quem é Daniel, vizinho de Vitória e um dos três suspeitos de envolvimento na morte da jovem Durante a investigação, fios de cabelo foram encontrados no porta-malas do carro do rapaz Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 14h28 (Atualizado em 11/03/2025 - 14h28 ) twitter

Quem é Daniel, suspeito de envolvimento no assassinato de Vitória Regina?

Daniel Lucas Pereira, amigo próximo da família de Vitória Regina, é investigado pela polícia como um dos suspeitos no caso da morte da jovem de 17 anos em Cajamar (SP).

Durante a investigação, fios de cabelo foram encontrados no porta-malas do carro de Daniel, embora testes tenham descartado a presença de sangue. Além disso, vídeos gravados pelo rapaz mostram o trajeto que Vitória fazia do ponto de ônibus até sua casa antes do desaparecimento.

O celular apreendido também continha imagens do Corolla prata de Maicol, outro suspeito envolvido no caso. Daniel foi quem informou sobre o corpo de Edna Oliveira da Silva encontrado em uma cachoeira entre Cajamar e Jundiaí.

Apesar das suspeitas, a Justiça negou a prisão temporária de Daniel devido à falta de evidências concretas de seu envolvimento direto no crime. A investigação continua em busca de mais provas para esclarecer o papel dele e de outros suspeitos no desaparecimento e morte de Vitória.

