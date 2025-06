SP registra primeiro caso de gripe aviária em ave silvestre Infecção não afeta exportações nem saúde pública, segundo autoridades Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 15h40 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h40 ) twitter

SP registra primeiro caso de gripe aviária em 2025

O Estado de São Paulo confirmou o primeiro caso de gripe aviária em uma marreca-caneleira, ave silvestre. O animal apresentou dificuldades para voar e alterações respiratórias e neurológicas, sendo isolado pelas autoridades. A infecção não tem ligação com granjas comerciais ou produção de alimentos, garantindo que as exportações de carnes e ovos não fossem impactadas. Até agora, não há registro de casos da doença em humanos no estado.

Assista ao vídeo - SP registra primeiro caso de gripe aviária em 2025

