STF condena Sérgio Nahas a prisão pela morte da esposa em São Paulo Fernanda Orfali foi morta após descobrir traições do marido Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 15h17 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h17 )

Empresário Sérgio Nahas é condenado no STF pela morte da esposa dele

O Supremo Tribunal Federal condenou Sérgio Nahas a 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado pelo assassinato de sua esposa, Fernanda Orfali. O crime ocorreu há 23 anos no apartamento do casal em São Paulo. Fernanda foi morta a tiros enquanto tentava se esconder no closet após confrontar Sérgio sobre suas infidelidades.

Na época, Fernanda descobriu traições de Sérgio, além de uso de drogas. Após uma discussão acalorada, ela buscou refúgio no closet, onde foi atingida por dois disparos. A pistola usada pertencia a Sérgio e não tinha registro. A defesa alegou suicídio, mas a perícia não encontrou vestígios de pólvora nas mãos de Fernanda.

Sérgio havia sido condenado anteriormente a sete anos em regime semiaberto, mas recorreu da decisão. Com isso, a nova sentença do STF agravou sua pena para regime fechado. Agora, a defesa aguarda o trânsito em julgado para que ele inicie o cumprimento da pena. Após cerca de um ano e meio, poderá progredir para o regime semiaberto.

