Travessa de vidro explode após choque térmico durante preparo de lanche Casal do Espírito Santo vive susto com explosão de travessa durante receita Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 16h11 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h11 )

Um vídeo que mostra um incidente doméstico envolvendo um casal do Espírito Santo viralizou nas redes sociais. Durante o preparo de um misto quente em uma travessa de vidro, Davi retirou o recipiente do forno e o colocou na pia, resultando em uma explosão devido ao choque térmico. Apesar do susto, o casal não sofreu ferimentos graves.

Isabela e Davi, casados há três anos, costumam compartilhar momentos do dia a dia nas redes sociais. Na tentativa de reproduzir uma receita vista em uma padaria, Davi preparou um misto quente recheado. No entanto, ao retirar a travessa do forno e colocá-la sobre a pia fria, o vidro não resistiu à mudança brusca de temperatura e explodiu.

O incidente foi registrado por Isabela, que estava filmando o preparo do lanche. Embora o vídeo tenha capturado um momento de tensão, o casal escapou sem grandes lesões, apenas com um pequeno corte no dedo do pé de Davi. O vídeo rapidamente ganhou popularidade online.

Especialistas alertam sobre os riscos de manusear recipientes de vidro quentes, destacando que mudanças bruscas de temperatura podem causar tensões internas no material, levando a rachaduras ou explosões. Após o incidente, Davi refez a receita com sucesso usando um suporte de silicone para evitar novo choque térmico.

