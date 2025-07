Trio é preso em São Paulo após roubo milionário em joalheria de Balneário Camboriú Criminosos levaram mais de R$ 600 mil em joias; Polícia busca receptador Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 15h27 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casal invade joalheria em Santa Catarina e rouba mais de R$ 600 mil

Um casal e uma cúmplice foram detidos em São Paulo após furtarem mais de R$ 600 mil em joias de uma joalheria localizada em um shopping de Balneário Camboriú, Santa Catarina. O crime ocorreu no dia 19 deste mês e foi capturado por câmeras de segurança, facilitando a identificação dos envolvidos.

Após o furto, os criminosos fugiram para São Paulo, mas foram localizados pela Polícia Militar na região de Itaquera, zona leste da capital paulista. O veículo utilizado no crime foi apreendido, e os três suspeitos foram levados à delegacia. As investigações continuam para identificar outros possíveis membros da quadrilha.

A terceira integrante do grupo era responsável por auxiliar na fuga do casal após os crimes. A polícia também está em busca do receptador das joias roubadas, que supostamente possui uma loja no centro de São Paulo.

Assista ao vídeo - Casal invade joalheria em Santa Catarina e rouba mais de R$ 600 mil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!