VAR do Balanço analisa lances inusitados do futebol de várzea Comentarista esclareceu regras em situações curiosas de partidas amadoras Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 15h09 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h09 )

VAR do Balanço: Goleiro de várzea defende pênalti e comemora chutando a bola no próprio gol

O programa VAR do Balanço trouxe uma análise de lances curiosos do futebol de várzea, com destaque para um goleiro que, após defender um pênalti, acabou marcando um gol contra ao comemorar. Sálvio Spínola, responsável pela análise das jogadas, esclareceu que o gol foi válido, pois a bola ainda estava em jogo.

Além do lance do goleiro, foram apresentadas outras situações peculiares, como cobranças de pênaltis onde nenhum jogador conseguiu acertar o gol, resultando em uma decisão por cara ou coroa. Em outro momento, uma bola furou durante a jogada, levando a uma explicação sobre as regras que determinam a troca da bola e reinício do jogo com bola ao chão.

O quadro busca esclarecer dúvidas comuns sobre as regras do futebol em situações que ocorrem nas partidas amadoras, trazendo um olhar divertido e educativo sobre o esporte.

