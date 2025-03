Veículo blindado dispersa pancadões em Itaquaquecetuba (SP) Caminhão equipado com câmeras e agentes municipais promove segurança Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 16h09 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veículo blindado da prefeitura joga água em multidões e acaba com pancadões em Itaquaquecetuba (SP)

Em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, um veículo blindado chamado “Tempestade” tem sido usado para dispersar multidões e acabar com os tradicionais pancadões. O caminhão é equipado com quatro câmeras de segurança e operado por cinco agentes municipais, utilizando jatos d’água que alcançam até 50 metros para dispersar os frequentadores desses eventos.

Desde a chegada do “Tempestade”, a vida dos moradores locais mudou significativamente, trazendo mais tranquilidade para a região. Antes, os pancadões eram frequentes e causavam perturbações com som alto e consumo de drogas. Com a implementação do veículo, a segurança pública na cidade melhorou consideravelmente.

Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data revelou que 91% dos entrevistados aprovam a nova política de combate aos pancadões. Além disso, 84% dos moradores acreditam que a segurança pública na cidade melhorou, enquanto 81% apoiam as medidas adotadas pela prefeitura.

Assista em vídeo - Veículo blindado da prefeitura joga água em multidões e acaba com pancadões em Itaquaquecetuba (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!