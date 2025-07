Buscas por escoteiro que desapareceu há 40 anos são retomadas com a ajuda de drones

As buscas pelo escoteiro Marco Aurélio Simon foram retomadas no Pico dos Marins, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. A polícia utiliza drones equipados com inteligência artificial para identificar possíveis locais onde o adolescente possa ter caído ou sido enterrado. Ivo Simon, pai de Marco Aurélio, mantém a esperança de encontrar o filho mesmo após 40 anos do desaparecimento. "Se eu não tenho um fato concreto que diz que ele morreu, por que vou acreditar na morte?", diz Ivo, que aguarda por uma resposta desde 1985. Técnicas modernas estão sendo aplicadas em áreas não vistoriadas anteriormente, trazendo nova esperança para a família e a possibilidade de esclarecer esse mistério.



