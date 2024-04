Alto contraste

Uma bombeira entrou de cabeça no bueiro por causa de um cachorro. Max é cego e surdo, e do lado de fora, a vizinhança se mobilizou e uma mulher até jogou água para refrescar e diminuir o calor dentro do bueiro.