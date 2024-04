Ladrão tenta roubar carro na frente do dono, mas é imobilizado e detido Dono do veículo conseguiu alcançar o criminoso e entrou pela janela para impedir o roubo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Ibiúna, interior de São Paulo, um criminoso tentou roubar um carro na frente do dono em uma distribuidora de gás. Émerson, dono do carro, conversava com um conhecido no estabelecimento. O criminoso não se intimidou com a presença dos dois, entrou no carro e deu a partida. Para azar dele, Émerson conseguiu alcançar o carro a tempo, entrou pela janela e imobilizou o criminoso.