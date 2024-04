Ladrões roubam fraldas e ignoram dinheiro deixado por casal em carro

Alto contraste

O casal formado por Isabelle Cristina e Gabriel Wesley está revoltado. Os dois promoveram um chá de fraldas para o bebê que estão esperando e deixaram os itens que ganharam em um carro. Mas as fraldas, só as fraldas, foram roubadas em Taboão da Serra (SP). Até uma quantia em dinheiro que estava no veículo foi deixada para trás pelos bandidos.