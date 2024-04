Quadrilha do boné faz ação planejada e rouba moradores em Santo André, no ABC Paulista Em dois dias, eles fizeram várias vítimas na região

Uma sequência de assaltos e uma quadrilha organizada. É a ‘quadrilha do boné’, que está tocando o terror em Santo André, ABC Paulista. Em dois dias, eles fizeram várias vítimas, uma na sequência da outra. Toda a ação é sincronizada. Cada integrante da quadrilha tem uma função: um analisa a vítima, o outro é o motorista do grupo e, no fim, todos roubam.