Restaurante de universidade federal de SC barra entrada de mulheres com cropped

A Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, está sendo acusada de não deixar alunas usarem cropped, uma roupa feminina que mostra a barriga, dentro do restaurante. O calor na cidade passa dos 30 ºC durante o dia e o restaurante não é climatizado. Segundo as alunas, não há nenhum aviso sobre a proibição e elas são barradas no momento da entrada por causa da roupa.