Vingança leva à morte de ex-PM em shopping de São Paulo Delegados destacam premeditação em coletiva sobre crime na Zona Leste Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 15h16 (Atualizado em 16/04/2025 - 15h16 )

Suspeitos pela morte por atropelamento de ex-PM em SP já têm prisão temporária decretada

A polícia de São Paulo decretou a prisão temporária de dois suspeitos pela morte de Abel Silva de Siqueira, um policial militar aposentado atropelado no estacionamento de um shopping na zona leste da cidade. Delegados afirmam que o crime foi motivado por vingança dos familiares de Luan Bonifácio, jovem morto por Abel após uma briga de trânsito no ano anterior.

Durante coletiva de imprensa, os delegados relataram dificuldades para obter imagens de segurança do shopping e de um condomínio residencial, essenciais para a investigação. As imagens só foram liberadas após decisão judicial, atrasando a operação policial. A demora contribuiu para a fuga dos suspeitos, agora considerados foragidos.

Impressões digitais de Allan Bonifácio, irmão de Luan, foram encontradas no veículo usado no crime, que foi abandonado e periciado. A suspeita é que o crime tenha sido planejado devido ao histórico de ameaças à família do ex-PM. As autoridades continuam as buscas pelos suspeitos com expectativa de que se entreguem à polícia.

Assista em vídeo - Suspeitos pela morte por atropelamento de ex-PM em SP já têm prisão temporária decretada

