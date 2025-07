Violência contra mulheres exposta em casos chocantes de agressão Dados revelam aumento nos casos de feminicídio; relatos destacam urgência por proteção Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Dois casos recentes destacam a crescente preocupação com a violência contra mulheres no Brasil.

Igor Cabral agrediu sua ex-namorada com 61 socos, resultando em graves ferimentos e cirurgia.

Emily denunciou abusos contínuos do ex-companheiro após dois anos de agressões.

Dados mostram aumento de 1,2% nos casos de feminicídio, destacando a urgência por proteção efetiva.

Caso de mulher espancada com 61 socos reforça altos índices de tentativa de feminicídio no país

Dois casos recentes de violência contra mulheres destacam a crescente preocupação com a segurança feminina no Brasil. Em Natal, Rio Grande do Norte, Igor Cabral, ex-jogador de basquete, agrediu sua ex-namorada com 61 socos dentro de um elevador. A vítima sofreu ferimentos graves e necessitou de cirurgia facial reconstrutiva. Igor foi preso em flagrante e sua prisão foi convertida para preventiva após alegar transtornos mentais durante audiência de custódia.

Em São Paulo, Emily foi atacada pelo ex-companheiro Lucas São Rodrigues Meirelles em uma adega na Zona Leste. Ela relatou que o relacionamento foi marcado por abusos desde a gestação do filho do casal. Este foi o primeiro episódio denunciado por Emily após dois anos de agressões contínuas.

Esses casos ilustram um preocupante aumento na violência contra mulheres no país. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve um crescimento de 1,2% nos casos de feminicídio, atingindo a maior taxa desde 2015. Os relatos ressaltam a necessidade urgente de medidas eficazes para proteger as vítimas e prevenir futuras agressões.

Assista ao vídeo - Caso de mulher espancada com 61 socos reforça altos índices de tentativa de feminicídio no país

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!