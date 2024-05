Thais Kiwi defende a ousadia dos candidatos no Canta Comigo: ‘Tem que ser visceral em cada apresentação’ A cantora repercutiu a participação no Duelo de Jurados e contou sobre os próximos lançamentos da carreira

Thais chegou à reta final do concorrido The Four Brasil (Edu Moraes/RECORD)

A voz potente de Thais Kiwi voltou a ecoar no palco de um reality musical! A especialista do Canta Comigo participou do Duelo de Jurados com Angélica Sansone no sétimo episódio da temporada e conquistou o público, levando a vitória com 54% dos votos. Em entrevista para o site oficial, a cantora repercutiu o embate, relembrou os tempos de The Four Brasil e falou sobre projetos da carreira.

Para Thais, a experiência de duelar foi maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme: “Não só por estar ali cantando para todos os jurados, mas também por cantar nesse programa de TV musical tão especial que é o Canta Comigo e poder ser vista por milhões de telespectadores. Eu gosto de me desafiar e do frio na barriga na hora de cantar. Me diverti à beça nesse “duelo” com a Angélica, que é incrível como artista e como pessoa, ganhei uma amiga!”

A jurada lembrou com carinho dos especialistas do programa: “A gente passa muito tempo juntos e acaba construindo laços, tem muita gente legal ali e acho que também por isso me senti tão acolhida e à vontade para cantar! O que não tira o peso de fazer uma apresentação ao vivo para tantas pessoas especialistas em música, né? Não vou dizer que não fiquei nervosa”, revelou.

Ela soltou o vozeirão ao som de samba, cantando Coisinha do Pai, Sonho Meu e Tá Escrito. Apesar de brilhar na apresentação, se pudesse, teria escolhido outro tema: “Eu gosto muito de samba, cantei três trechos de três clássicos muito importantes para o cancioneiro brasileiro, mas para cantar no programa eu escolheria uma MPB da Tropicália ou um Blues, canções com as quais eu sinto que posso me ‘rasgar’ no palco! De qualquer forma, fiquei muito feliz e honrada pelas músicas que cantei!”

De candidata à jurada

“Eu gosto dos participantes que cantam com garra, que pisam no palco e se entregam totalmente para a arte” (Thais Kiwi)

Thais participou do The Four Brasil, em 2020, e já tinha sua bagagem como participante de reality musical. Ela estreou no painel do Canta Comigo na quinta temporada, e desde então, tem cadeira cativa.

Questionada sobre a mudança de percepção como jurada, a cantora fez um comparativo da sua experiência com a dos candidatos do Canta Comigo: “Eu vivi algo parecido como participante do The Four Brasil, mas nada como estar na frente de um paredão com 100 pessoas totalmente diferentes umas das outras, todas ligadas à música, te olhando e esperando você cantar para mostrar se vão gostar, se vão cantar junto ou não. O frio na barriga é imenso, pois ninguém nunca sabe o que vai acontecer e cada voto ali conta para decidir quem fica e quem sai do game!”

Ela também revelou segredos importantes para fazê-la apertar o botão e cantar junto: “Tem que ser visceral em cada apresentação, sempre com a combinação de humildade e autoconfiança. Talento e técnica contam muito, mas com eles é bom vir um pouco de ousadia também. Eu gosto dos participantes que cantam com garra, que pisam no palco e se entregam totalmente para a arte, que defendem a música com verdade, emoção e amor”, explicou.

Futuro

Atualmente, Thais está com dois projetos paralelos. Um deles é o RitaGal, um show em homenagem às eternas Rita Lee e Gal Costa: “Duas das minhas principais referências!”

Ela também está se preparando para concluir o lançamento do segundo EP autoral, chamado Cinesia: “Três composições já foram lançadas e em breve lançarei as outras cinco que faltam, ainda esse ano, além de outros singles que estão por vir”, prometeu.

Relembre o Duelo de Jurados:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

