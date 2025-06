Advogado atira em funcionário de shopping após perder ticket em Ribeirão Preto Alípio João foi detido após incidente com espingarda de chumbinho em shopping Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 23h58 (Atualizado em 19/06/2025 - 00h05 ) twitter

Alípio João, advogado de 58 anos, disparou contra um funcionário de um shopping na zona leste de Ribeirão Preto após perder o ticket do estacionamento. A ação foi registrada por câmeras de segurança e testemunhas.

O incidente começou quando Alípio não conseguiu sair do estacionamento devido à falta do ticket. Ele tentou danificar a cancela e disparou uma espingarda de chumbinho contra o funcionário, ferindo-o na virilha. O tumulto fez com que motoristas deixassem o local rapidamente.

A polícia prendeu Alípio em sua residência utilizando imagens das câmeras para identificar o veículo e o endereço. No carro dele foram encontrados uma espingarda, uma arma de choque, facas, cocaína, dinheiro e outros itens. Ele resistiu à prisão inicialmente, mas depois colaborou com as autoridades.

Alípio enfrenta acusações por ameaça, resistência à prisão e pode também responder por embriaguez ao volante e lesão corporal, dependendo dos resultados médicos. O funcionário ferido recebeu atendimento hospitalar. A polícia investiga a origem dos objetos apreendidos no veículo.

