Atentado a tiros contra viatura da PM deixa cabo em estado grave Cabo da Polícia Militar é baleado em ataque no Jardim Laranjeira, zona leste de São Paulo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h11 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h11 )

Viatura da Polícia Militar é alvo de atentado por criminosos, e agente é internado em estado grave

Um cabo da Polícia Militar está internado em estado grave após ser baleado durante um atentado no Jardim Laranjeira, na zona leste de São Paulo. A viatura que ele dirigia foi alvo de tiros disparados por criminosos em um carro. Após ser atingido, o cabo perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste.

O policial que acompanhava o cabo tentou reagir, trocando tiros com os criminosos, mas eles conseguiram fugir. As autoridades policiais de São Paulo estão focadas na investigação do caso, e uma operação especial foi iniciada para localizar os suspeitos.

O carro usado no ataque foi encontrado abandonado em um terreno próximo ao local do crime. As investigações indicam que o veículo tinha placas clonadas e que outro carro pode ter dado suporte à fuga dos criminosos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo lançou a Operação Escudo, mobilizando viaturas e tropas de elite para aumentar a segurança e tentar prender os autores do ataque.

As buscas continuam enquanto a polícia trabalha para identificar os envolvidos e prevenir novos incidentes na área.

