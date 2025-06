Cachorro ajuda a desvendar crime de feminicídio Animal de estimação leva polícia a suspeito do assassinato de Rosilda Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 20h14 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h14 ) twitter

Cachorro ronda casa de suspeito de matar sua dona e ajuda polícia a desvendar o crime

O desaparecimento de Rosilda Flausina de Jesus Santos, de 49 anos, levou a polícia a investigar seu ex-companheiro, um homem de 64 anos, após relatos de ameaças. Durante a investigação, um cachorro, que pertencia à vítima, chamou a atenção dos policiais ao permanecer na frente da casa do suspeito, o que levou à descoberta do crime.

Os familiares de Rosilda, preocupados com seu sumiço, suspeitaram do ex-companheiro devido ao histórico de violência no relacionamento. A polícia, ao monitorar a casa do suspeito, notou a presença constante do cachorro, que se recusava a sair do local. Essa observação levou os agentes a questionar o homem, que acabou confessando o assassinato da ex-companheira após uma discussão.

Rosilda foi encontrada morta dentro da residência do suspeito, a dois quilômetros de sua própria casa. O crime foi cometido com golpes de faca e está sendo tratado como feminicídio. O cachorro, que demonstrou lealdade à dona, foi fundamental para a resolução do caso e agora está sob os cuidados da família de Rosilda.

Assista ao vídeo - Cachorro ronda casa de suspeito de matar sua dona e ajuda polícia a desvendar o crime

