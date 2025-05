Chefe do Tribunal do Crime é capturado no litoral paulista Polícia desmantela operações criminosas lideradas por Everton em Mongaguá Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 19h30 (Atualizado em 08/05/2025 - 19h30 ) twitter

Justiceiro do PCC e chefão do tribunal do crime é preso no litoral sul de São Paulo

Everton, conhecido como “Resident Evil”, foi preso no litoral de São Paulo após uma investigação localizar seu esconderijo. Ele liderava o tribunal do crime na região, onde decidia sobre o destino das vítimas em julgamentos ilegais. Conhecido pela crueldade extrema, Everton já havia sido preso anteriormente, mas retornou ao crime com mais intensidade.

A polícia realizou buscas detalhadas em locais suspeitos e conseguiu deter Everton junto com outros membros da quadrilha que utilizavam casas abandonadas para suas atividades ilícitas. Durante a prisão, ele tentou destruir um dispositivo que poderia conter informações cruciais sobre suas operações, mas os policiais conseguiram recuperá-lo para análise.

Além de Everton, Daphne foi presa por tráfico de drogas enquanto transportava cocaína entre cidades do litoral. Esta operação faz parte de um esforço contínuo das autoridades para combater o crime organizado na região, frequentemente visada por sua proximidade com portos estratégicos. As autoridades prometem intensificar ações contra essas atividades criminosas.

