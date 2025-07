Conflito entre vizinhos no Sacomã por muro em frente à janela Idosa acamada perde vista após construção de muro; famílias trocam acusações Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h43 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Briga de vizinhos: muro construído em frente a janela de residência causa confusão em São Paulo

No bairro do Sacomã, em São Paulo, um muro erguido em frente à janela de uma residência gerou tensão entre vizinhos. Marinez procurou o Cidade Alerta relatando que sua mãe, Quitéria, de 80 anos e com Parkinson avançado, perdeu a única distração que tinha devido ao muro construído pelo vizinho Francisco.

Marinez afirma que Francisco e sua família provocam com barulhos constantes, enquanto Francisco alega ser vítima das ofensas. A situação já foi levada à Justiça e à polícia, com trocas de acusações entre as partes.

A mediadora Doutora Condomínio tentou intervir para alcançar um acordo pacífico e melhorar a qualidade de vida da idosa, sugerindo um recuo do muro para ventilação adequada no quarto da idosa. Ambas as partes concordaram em buscar uma solução amigável para evitar mais confrontos na comunidade.

Assista ao vídeo - Briga de vizinhos: muro construído em frente a janela de residência causa confusão em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!