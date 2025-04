Cratera na Marginal Tietê em São Paulo deve ser fechada em três dias Autoridades interditam trecho afetado e avaliam situação Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 20h10 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h10 ) twitter

Cratera que se abriu na Marginal Tietê, em São Paulo, vai demorar três dias para ser fechada

Após fortes chuvas, uma cratera surgiu na Marginal Tietê, em São Paulo, levando à interdição de um trecho. Localizado próximo à saída da rodovia dos Bandeirantes, sentido Castello Branco, o buraco deve ser fechado em três dias. Autoridades isolaram a área enquanto engenheiros avaliam os danos. As laterais da cratera estão desmoronando e a água acumulada no fundo não tem escoamento. A interdição ocorre entre as alças de acesso às rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera. Atualmente, São Paulo enfrenta cerca de 953 quilômetros de congestionamento devido à situação.

