Cuidadora desaparece em Taubaté após relatar ameaças por dívida Em áudio, Cristiana revelou temer cobradores e foi vista entrando em veículo de aplicativo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 23h51 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h51 )

Dívidas e término recente: cuidadora de idosos desaparece após sair para trabalhar em Taubaté (SP)

Cristiana, uma cuidadora de idosos de 40 anos, desapareceu depois de sair para trabalhar em Taubaté, São Paulo. Antes do sumiço, ela tomou café com a mãe e informou que iria direto ao condomínio onde trabalhava. Entretanto, Cristiana nunca chegou ao local.

Dias antes do desaparecimento, Cristiana enviou um áudio à cunhada relatando cobranças agressivas relacionadas a uma dívida. A família não tinha conhecimento das dificuldades financeiras que ela enfrentava. Um suposto agiota estaria pressionando Cristiana devido a uma percepção incorreta sobre sua situação financeira.

Além das dívidas, Cristiana havia terminado recentemente um relacionamento conturbado com um ex-namorado agressivo que já agrediu sua filha mais velha. A família está preocupada com possíveis conexões entre o desaparecimento e esse relacionamento.

No dia do desaparecimento, Cristiana foi vista entrando em um carro de aplicativo em frente à sua casa. A família tenta obter informações sobre o trajeto realizado pelo veículo. As autoridades estão investigando o caso enquanto a comunidade local busca novas pistas sobre o paradeiro da cuidadora.

Dívidas e término recente: cuidadora de idosos desaparece após sair para trabalhar em Taubaté (SP)

