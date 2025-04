Dona de pet shop assassinada em Ubatuba Polícia investiga ligação com divórcio recente Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 23h14 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dona de petshop é executada a tiros dentro da própria loja no litoral paulista

Camila, proprietária de um pet shop em Ubatuba (SP), foi morta a tiros dentro de sua loja por um homem encapuzado. O criminoso entrou no estabelecimento e disparou contra Camila enquanto ela estava no caixa. A polícia investiga se o assassinato está relacionado ao recente divórcio da vítima, especialmente devido à partilha de bens. Apesar das suspeitas iniciais recaírem sobre o ex-marido de Camila, a sobrinha dela afirmou que o atirador não era ele. As autoridades continuam a busca pelo responsável e pela motivação do crime.

Assista em vídeo - Dona de pet shop é executada a tiros dentro da própria loja no litoral paulista

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!