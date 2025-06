Empresário desaparece após evento em Interlagos Família busca por informações sobre Adalberto Júnior Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h34 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h34 ) twitter

Polícia já possui imagens de empresário desaparecido no kartódromo, revela esposa

O empresário Adalberto Júnior desapareceu na última sexta-feira (30) após participar de um evento de motocicletas e kart no Autódromo de Interlagos, São Paulo. Desde então, sua família acompanha de perto as investigações realizadas pela polícia. Angela e Adalberto, pais do empresário, estiveram no autódromo em busca de informações sobre seu paradeiro.

A polícia já possui imagens de Adalberto Júnior caminhando pelo kartódromo antes de desaparecer. Guilherme, primo do empresário, participou das buscas e conversou com Rafael, amigo que esteve com Adalberto no evento. Fernanda Dândalo, esposa de Adalberto, forneceu mensagens trocadas com ele no dia do desaparecimento à polícia.

As buscas continuam com a análise de câmeras de segurança e depoimentos detalhados. A família permanece colaborando com as autoridades na tentativa de esclarecer o que aconteceu com Adalberto Júnior.

Assista em vídeo - Polícia já possui imagens de empresário desaparecido no kartódromo, revela esposa

