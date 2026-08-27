Cristian Cravinhos faz conteúdo adulto e posta foto segurando taco semelhante ao usado no crime. Se você fosse o juiz, mandaria ele de volta para a cadeia? Participe da enquete do Cidade Alerta com Reinaldo Gottino

Cristian Cravinhos, condenado por participar do assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen em 2002, voltou a gerar repercussão nas redes sociais. Atualmente em liberdade, ele publicou uma foto segurando um taco de beisebol semelhante ao utilizado no crime enquanto divulga conteúdo adulto na internet. A postagem dividiu opiniões e reacendeu debates sobre os limites da exposição de condenados por crimes que marcaram o país. Se você fosse o juiz, mandaria ele de volta para a cadeia? Vote e participe da enquete: