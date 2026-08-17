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Cidade Alerta

Ladrão é pego por GCM e forçado a andar vários quarteirões com a bicicleta roubada no pescoço para devolver. O que você acha dessa atitude?

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Em Jurema, Pernambuco, um guarda municipal flagrou um suspeito de roubar várias bicicletas e o obrigou a devolver a bicicleta andando vários quarteirões com ela pendurada no pescoço. O caso dividiu opiniões na internet. Enquanto muitos apoiaram a atitude do agente como uma lição ao criminoso, outros criticaram a conduta. O que você acha? Vote e participe da enquete:

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