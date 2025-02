Mulher invade trabalho do ex armada e abre fogo. Ele tomou a arma e ela foi morta. Legítima defesa? Participe da enquete do Cidade Alerta com Reinaldo Gottino

Enquetes|Do R7 17/02/2025 - 14h09 (Atualizado em 17/02/2025 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share