Enxadrista desaparece misteriosamente durante partida em São Paulo Naiara saiu para beber água e não retornou ao clube de xadrez Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 20h08 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h08 )

Jovem promessa do xadrez brasileiro desaparece misteriosamente no meio de partida em São Paulo

Naiara, uma jovem promessa do xadrez brasileiro de 23 anos, desapareceu durante uma partida amistosa em um clube no centro de São Paulo. Ela interrompeu o jogo para tomar um ar e nunca mais foi vista. Seu amigo e mentor, que estava com ela no dia, está perplexo com o ocorrido.

A comunidade do xadrez, junto com familiares e amigos, se mobiliza nas redes sociais para encontrá-la. Naiara era conhecida por sua dedicação ao esporte e por viajar pelo Brasil participando de competições. A família busca apoio das autoridades para ajudar nas investigações.

Moradora da zona leste de São Paulo, Naiara deixou amigos e parentes preocupados com seu desaparecimento repentino. A hipótese de que alguém possa estar mantendo a jovem contra sua vontade é uma preocupação crescente entre seus familiares.

Assista em vídeo - Jovem promessa do xadrez brasileiro desaparece misteriosamente no meio de partida em São Paulo

