Fabiana obtém liberdade provisória após audiência de custódia Acusada de incêndio responderá em liberdade com medidas restritivas Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 23h52 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h52 )

Exclusivo: mulher que colocou fogo na casa e atacou namorado quebra o silêncio

Fabiana foi acusada de incendiar a casa, veículos e empresa do ex-companheiro Arsênio Neto em Santa Inês (MA). Após audiência de custódia, ela foi liberada para responder ao processo em liberdade devido ao fato de ser ré primária e mãe de dois filhos menores. Durante a audiência, Fabiana relatou ter sofrido agressões após sua prisão, o que será investigado.

As medidas cautelares impostas incluem comparecimento mensal ao fórum, proibição de frequentar determinados locais e contato com Arsênio. A audiência de custódia não discute a culpa ou inocência do acusado, mas verifica a legalidade da prisão e as condições para a liberdade provisória.

Imagens do incidente mostram Fabiana fechando a porta do local incendiado, expondo-se ao risco. Essa questão será abordada em uma audiência futura.

Assista em vídeo - Exclusivo: mulher que colocou fogo na casa e atacou namorado quebra o silêncio

