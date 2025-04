Família busca respostas para desaparecimento de Bryan Santos Adolescente sumiu após sair de bar; mãe recorre a autoridades Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 23h53 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h53 ) twitter

Adolescente de 17 anos some sem deixar pistas e preocupa família

O desaparecimento de Bryan Santos, de 17 anos, após sair de um bar onde estava com amigos, preocupa sua família. As últimas imagens do jovem foram capturadas por câmeras do local e estão sob investigação da Polícia Civil. A mãe de Bryan busca incansavelmente por respostas há cinco meses, inclusive recorrendo ao Ministério Público para auxílio nas investigações.

A família utilizou drones em áreas de mata na região de Viano na tentativa de encontrar pistas sobre o paradeiro do jovem. A casa onde Bryan morava permanece com seu quarto intacto, cheio de lembranças e mensagens deixadas pela mãe. Dilsilene descreve a dificuldade em lidar com a rotina diária sem o filho, marcada por uma espera angustiante.

