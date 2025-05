Feminicídio em São Paulo: mulher morta pelo ex-marido após anos de abuso Crime ocorreu durante discussão na presença do filho autista do casal Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h38 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h38 ) twitter

SOS Mulheres: Mulher é assassinada pelo ex-marido após discussão durante o café da manhã

Ana Thaís dos Santos Onishi foi assassinada pelo ex-marido Edson Onishi Júnior após uma discussão durante o café da manhã na zona norte de São Paulo. Eles estiveram juntos por 20 anos e tinham dois filhos. Durante o relacionamento, Ana enfrentou agressões físicas e psicológicas, levando-a a pedir o divórcio. Junior não aceitou a separação e passou a persegui-la.

O crime ocorreu na presença do filho autista do casal. Após o ocorrido, Junior se entregou à polícia alegando legítima defesa, versão contestada pela família de Ana. A ABADS ofereceu apoio psicológico e multiprofissional ao filho e à família da vítima. Este caso destaca a importância do suporte a vítimas de violência doméstica.

