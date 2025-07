Filho busca vingança pela morte do pai e descobre envolvimento de amigo Investigação revela que crime pode ter sido motivado por desavença pessoal Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 23h52 (Atualizado em 30/06/2025 - 23h52 ) twitter

Homem se vinga da morte do pai e descobre que assassino é um antigo amigo

Um caso de vingança em Santos, no litoral de São Paulo, chama a atenção das autoridades. Fabiano, filho de Romildo, um padeiro assassinado em 2018, passou anos investigando o crime por conta própria. Ele descobriu que o responsável pelo assassinato do pai seria Augusto, um antigo amigo. A motivação do crime pode estar ligada a uma desavença pessoal entre Fabiano e Augusto, relacionada a uma mulher.

Romildo foi morto a facadas em seu local de trabalho. A polícia nunca conseguiu identificar os responsáveis, e o caso permaneceu sem solução. Fabiano decidiu investigar por conta própria, acreditando que Augusto teria matado seu pai como vingança por um relacionamento amoroso com uma mulher comprometida com Augusto.

Após anos de busca, Fabiano encontrou Augusto em Santos e o matou, acreditando que ele era o responsável pela morte de seu pai. No entanto, a polícia afirma que Augusto nunca foi suspeito oficial do crime contra Romildo. Fabiano agora enfrenta acusações de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo. A polícia continua investigando as circunstâncias que levaram ao crime.

