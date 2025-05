Filho mata mãe após descumprir medida protetiva em Curitiba (PR) João Carlos Octávio enfrenta julgamento por homicídio qualificado de Ivanete Bispo dos Santos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 23h41 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h41 ) twitter

Caso dona Pituca: jovem mata a própria mãe após ser perdoado em audiência

Ivanete Bispo dos Santos, conhecida como dona Pituca, foi assassinada pelo filho João Carlos Octávio em Curitiba (PR). Após ser detido por agredir a mãe, João Carlos recebeu uma medida protetiva que desrespeitou ao retornar para casa. Ele matou a mãe, enterrou o corpo no quintal e se passou por ela nas redes sociais, alegando que ela estava viajando. A descoberta do crime ocorreu quando a filha e o genro de Ivanete notaram sinais suspeitos no quintal e acionaram a polícia.

João Carlos foi indiciado por homicídio qualificado, feminicídio e ocultação de cadáver. Nesta terça (13) acontece a audiência de instrução e julgamento que decidirá se ele irá a júri popular. A expectativa é que ele finalmente comente sobre o caso, já que até agora manteve silêncio nos depoimentos.

