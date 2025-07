Fisiculturista preso após agredir namorada em São Paulo Samira está internada em estado grave; Pedro foi preso por tentativa de feminicídio Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 23h48 (Atualizado em 15/07/2025 - 23h48 ) twitter

Fisiculturista é preso após bater na namorada até quebrar a própria mão em São Paulo

Pedro, fisiculturista e lutador de jiu-jitsu, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra sua namorada Samira em São Paulo. O casal estava em Moema para celebrar o aniversário e a formatura de Samira quando ocorreu a agressão. Após um jantar comemorativo, Samira retornou sozinha ao apartamento alugado. Pedro chegou minutos depois e a agrediu violentamente.

Câmeras de segurança registraram Pedro saindo do prédio com a mão machucada devido à força empregada na agressão. A polícia foi alertada por vizinhos e encontrou Samira em estado crítico. Pedro tentou fugir para Santos no carro registrado no nome do avô de Samira, mas foi interceptado pela polícia no litoral paulista.

Apesar das alegações de ciúmes como motivação para o ataque, a família da vítima refutou essa justificativa. Samira está recebendo tratamento intensivo no Hospital Municipal do Campo Limpo. A Justiça converteu a prisão em flagrante de Pedro para preventiva enquanto o caso continua sendo investigado.

