Fraude bancária é descoberta após morte de idoso no Rio Coordenador de UPA é acusado de desviar dinheiro de paciente falecido Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 20h23 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h23 )

Contas bancárias de idoso registram movimentações suspeitas após sua morte, no RJ

Um caso de fraude bancária envolvendo um idoso falecido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Rio de Janeiro está sob investigação da Polícia Civil. Francisco Mendes Chaves, de 64 anos, teve suas contas bancárias movimentadas após sua morte, com transferências realizadas pelo coordenador da UPA para a conta da própria filha do acusado.

A filha de Francisco descobriu as movimentações suspeitas ao visitar o hospital onde seu pai estava internado antes de falecer. As senhas bancárias haviam sido alteradas, permitindo transferências superiores a R$ 700. Tanto o coordenador quanto sua filha prestaram depoimento à polícia e enfrentam acusações de furto mediante fraude.

Em resposta às acusações, a Secretaria Municipal de Saúde instaurou uma sindicância que resultou na demissão do funcionário envolvido. A família de Francisco ainda luta para recuperar o dinheiro desviado e organizou uma vaquinha para cobrir as despesas do funeral.

A investigação busca determinar se este foi um incidente isolado ou parte de um esquema maior envolvendo outras vítimas. A situação levanta preocupações sobre a segurança das informações bancárias dos pacientes internados.

