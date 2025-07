Grávida desaparece e é encontrada ferida; companheiro está foragido Bianca foi agredida em São Paulo; Maycon também atacou outra mulher no mesmo dia Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h34 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h34 ) twitter

Grávida desaparece e é encontrada ferida com golpes de martelo; companheiro está foragido

Bianca, grávida de oito meses, desapareceu em São Paulo e foi encontrada com ferimentos graves após dias sem contato com a família. Seu pai, ao visitá-la, percebeu hematomas no rosto dela e a levou imediatamente ao hospital, onde passou por uma cesariana de emergência. Tanto ela quanto sua filha sobreviveram.

O agressor é Maycon, companheiro de Bianca, que também mantinha um relacionamento com outra mulher agredida no mesmo dia. Ele está foragido desde então. Maycon é descrito como perigoso, com grande porte físico e habilidades em artes marciais. A polícia busca informações sobre seu paradeiro para levá-lo à Justiça.

