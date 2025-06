Homem acusado de homicídio se entrega após 21 dias foragido em Minas Gerais Crime em Funilândia teria sido motivado por ciúmes, segundo investigação Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 19h50 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h50 ) twitter

André Felipe Amaral da Cunha, de 34 anos, entregou-se à polícia após ser procurado por mais de 20 dias. Ele é acusado de assassinar Paulo Henrique Pereira, dono de um restaurante em Funilândia, Minas Gerais, com mais de 30 disparos em plena luz do dia. Câmeras de segurança capturaram o momento em que André se aproximou da vítima no posto de gasolina, efetuando os tiros enquanto Paulo Henrique conversava com um frentista.

Paulo Henrique tentou fugir dirigindo sua picape, mas acabou colidindo com uma Kombi estacionada no local. Após o crime, André fugiu para uma área de mata e permaneceu foragido por 21 dias devido ao seu treinamento em tiro e sobrevivência na selva.

O crime foi motivado por ciúmes; André acreditava que Paulo Henrique estava envolvido com sua ex-esposa, Rafaela. No entanto, as investigações não confirmaram qualquer relação entre eles. A arma usada no crime ainda não foi encontrada, e a polícia continua buscando evidências adicionais.

