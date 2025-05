Homem é atacado por jovens durante festa em Bom Jesus dos Perdões (SP) Vítima foi atropelada e agredida em evento no interior de São Paulo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/05/2025 - 00h17 (Atualizado em 24/05/2025 - 00h17 ) twitter

Mistério: homem é agredido por jovens durante festa de aniversário da cidade no interior de SP

Miguel, de 53 anos, foi violentamente agredido durante a comemoração do aniversário da cidade de Bom Jesus dos Perdões, no interior paulista. Cercado por um grupo de jovens enquanto estava em seu carro, ele foi retirado à força e sofreu agressões físicas intensas, incluindo tapas e chutes. Um dos agressores tomou o controle do veículo e atropelou Miguel, que ficou inconsciente.

Rumores indicam que Miguel havia recebido uma quantia significativa de dinheiro, possivelmente motivando o ataque. Outra versão sugere uma desavença relacionada à namorada de um dos agressores. A Polícia Civil investiga o caso e já deteve quatro suspeitos, incluindo dois adolescentes. Outros envolvidos ainda estão sendo procurados.

Miguel foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital para cirurgia. Apesar da gravidade das lesões, ele está se recuperando. A polícia aguarda sua alta para obter mais detalhes sobre o incidente enquanto a comunidade local busca respostas para este ato violento.

