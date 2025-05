Homem encontrado morto em porta-malas após entrar em carro em movimento Proprietário descobre corpo de Thiago Foloni ao estacionar veículo no Ceará Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 23h31 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h31 ) twitter

Mistério: homem entra no porta-malas de carro em movimento e é encontrado morto

Um homem de 29 anos, Thiago Foloni, foi encontrado morto no porta-malas de um carro no Ceará. Ele entrou no compartimento enquanto o veículo estava em movimento sem que o motorista percebesse. No dia seguinte, ao tentar vender o carro sem sucesso e retornar para casa, o proprietário encontrou o corpo ao realizar uma inspeção.

O dono do carro relatou o incidente à delegacia local, afirmando desconhecer como Thiago acabou dentro do porta-malas. A polícia investiga possíveis causas para a morte, incluindo inalação de monóxido de carbono, asfixia ou ingestão de gasolina encontrada no compartimento. Um surto psicótico antes de entrar no porta-malas também está sendo considerado. O laudo necroscópico é aguardado para determinar a causa exata da morte e se houve crime ou outra circunstância.

