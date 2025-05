Homem mata esposa em Arapongas (PR) e foge após trancar residência Crime ocorreu na frente da filha de 14 anos; polícia busca suspeito Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 23h47 (Atualizado em 20/05/2025 - 23h47 ) twitter

Homem mata esposa a facadas na frente da filha de 14 anos no Paraná

Em Arapongas, Paraná, Alexsandro Aparecido é procurado pela polícia após matar sua esposa Michele a facadas durante uma discussão por ciúmes. O crime ocorreu na casa da família, onde a filha do casal, de 14 anos, ouviu os pedidos de socorro da mãe.

A adolescente tentou buscar ajuda dos vizinhos, mas foi impedida pelo portão trancado. Testemunhas relataram ter presenciado o ataque e tentaram conter Alexsandro, que deixou a faca no local antes de fugir a pé. As forças policiais estão mobilizadas para encontrar o suspeito.

As investigações iniciais indicam que ciúmes motivaram o crime. As autoridades continuam apurando detalhes sobre a relação do casal antes do incidente.

Assista em vídeo - Homem mata esposa a facadas na frente da filha de 14 anos no Paraná

