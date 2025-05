Idosa enfrenta ameaças após herdar fazenda milionária Antigos proprietários tentam retomar terras com ações criminosas Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 19h28 (Atualizado em 08/05/2025 - 19h28 ) twitter

Idosa fica na mira de pistoleiros após herdar fazenda de R$ 96 milhões

Após vencer uma disputa judicial por uma fazenda avaliada em R$ 96 milhões em Barra do Garças, Mato Grosso, seu João faleceu, deixando sua esposa dona Maria como herdeira. A propriedade havia sido obtida após o sumiço do gado que seu João arrendara do antigo proprietário. Com a morte dele, dona Maria passou a enfrentar ameaças dos antigos donos que tentavam recuperar ilegalmente o terreno.

Os invasores chegaram a exigir que dona Maria pagasse R$ 96 milhões para manter a posse da fazenda. Em resposta às ameaças físicas e tentativas de homicídio contra seus familiares, dona Maria procurou a polícia. A investigação levou à prisão de três suspeitos ligados ao grupo criminoso responsável pelas intimidações.

O grupo incluía um pistoleiro com histórico criminal extenso. Apesar das ameaças iniciais não terem surtido efeito, as ações indicam a gravidade da organização criminosa envolvida. A Polícia Civil continua investigando o caso para garantir a segurança da idosa e sua propriedade.

