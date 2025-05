Imagem revela suspeito perto do carro de empresário desaparecido Carro de empresário foi encontrado abandonado próximo à residência Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/05/2025 - 00h18 (Atualizado em 24/05/2025 - 00h18 ) twitter

Caso Nelson: nova imagem mostra suspeito próximo do carro do empresário

O desaparecimento do empresário Nelson Carreira Filho, ocorrido há uma semana, ganhou novos desdobramentos. Uma imagem exclusiva obtida pela equipe do Cidade Alerta mostra um suspeito caminhando nas proximidades do local onde o carro do empresário foi abandonado. O veículo, um Volvo branco, foi encontrado em frente a uma fábrica, a menos de dois quilômetros da residência de Nelson.

A investigação policial recebeu um impulso com a imagem que mostra o suspeito usando um boné que pertenceria a Nelson, segundo a família. O boné, de um motoclube do qual Nelson fazia parte, estava no carro no dia em que ele viajou para Cravinhos (SP). Detalhes como o carro encontrado com os faróis desligados e o quebra-sol abaixado levantaram suspeitas sobre quem dirigia.

O comportamento do suspeito está sob análise da polícia. A família de Nelson reconheceu o boné nas imagens, reforçando a necessidade de localizar e ouvir o homem para esclarecer seu envolvimento. A esposa de Nelson permanece em contato constante com a polícia para buscar respostas sobre o paradeiro do marido. A investigação continua avançando com a análise das evidências disponíveis.

Assista em vídeo - Caso Nelson: nova imagem mostra suspeito próximo do carro do empresário

