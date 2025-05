Irmãos presos por ocultar corpo do pai para obter benefícios financeiros Polícia investiga a morte e os filhos de Dário Raffaelli Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h37 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h37 ) twitter

Irmãos são suspeitos de manter corpo do pai morto em casa para manter benefícios financeiros

Dois irmãos foram presos após a descoberta do corpo de seu pai em avançado estado de decomposição na casa onde moravam. O idoso, Dário Antonio Raffaelli Dottavio, de 88 anos, teria falecido há meses sem que o óbito fosse comunicado. Tânia e Marcelo são acusados de manter o corpo para continuar recebendo os benefícios financeiros destinados ao pai.

A denúncia partiu de vizinhos que estranharam a ausência prolongada de Dário. Com um mandado judicial, a polícia entrou no imóvel e encontrou o corpo. As portas e janelas estavam vedadas para evitar que o cheiro da decomposição chamasse atenção.

A perícia ainda determinará a data exata e a causa da morte. Um vizinho relatou não ver Dário há mais de um ano, embora os filhos afirmem que ele morreu há seis meses.

