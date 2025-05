Jovem baleado por delegado em Fernando de Noronha (PE) relata incidente Conflito ocorreu após ciúmes do delegado ao ver conversa com sua esposa Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 23h11 (Atualizado em 08/05/2025 - 23h11 ) twitter

Exclusivo: jovem baleado por delegado em Fernando de Noronha (PE) fala com o Cidade Alerta

Emanuel, um jovem residente de Fernando de Noronha (PE), foi baleado por um delegado após uma discussão em uma festa. O delegado Luís Alberto teria se irritado ao ver sua esposa conversando com Emanuel e confrontou o jovem, culminando em disparos que atingiram a perna de Emanuel. O incidente resultou na internação de Emanuel, que agora se recupera no hospital.

O embate teve início quando o delegado abordou Emanuel, questionando a conversa com sua esposa e desferindo um tapa no peito do jovem. Emanuel reagiu, levando o delegado a sacar sua arma e efetuar dois disparos. O delegado foi afastado de suas funções e deixou a ilha sob protestos dos moradores. Emanuel expressou surpresa com a agressão e afirmou que não consegue movimentar a perna devido ao ferimento.

