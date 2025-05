Jovem desaparece após subir em garupa de moto e é encontrada morta em área de mata Investigação aponta possível ligação da vítima com atividades criminosas Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 23h45 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h45 ) twitter

Jovem desaparece após subir em garupa de moto e é encontrada morta em região de mata

Stefany, de apenas 20 anos, foi encontrada morta em uma área de mata em São José dos Pinhais (PR). Cerca de 12 horas antes, ela havia saído de casa na garupa de uma moto com um homem desconhecido. A última vez que foi vista com vida foi na noite de sexta-feira; seu corpo foi descoberto no sábado por um morador local.

A Polícia Civil investiga a possibilidade de execução devido a uma balaclava encontrada no casaco da vítima, item frequentemente associado a crimes. A família descarta a participação do namorado na morte, apesar de Stefany ter sido abordada anteriormente pela polícia com um homem envolvido em atividades ilícitas.

Imagens de câmeras de segurança mostram Stefany saindo com o motoqueiro misterioso. O celular dela não revelou pistas sobre o encontro. Investigadores consideram que ela pode ter sido alvo de uma queima de arquivo. A polícia continua ouvindo testemunhas para desvendar o caso enquanto a família clama por justiça.

Assista em vídeo - Jovem desaparece após subir em garupa de moto e é encontrada morta em região de mata

