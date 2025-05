Julgamento de Paulo Cupertino chega à fase final com expectativa de pena máxima Promotoria destaca tatuagem polêmica e medo da vítima durante julgamento Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/05/2025 - 00h02 (Atualizado em 31/05/2025 - 00h02 ) twitter

Paulo Cupertino está sendo julgado no Fórum Criminal da Barra Funda, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e seus pais em 2019. O julgamento está em sua fase final, com a defesa apresentando suas últimas alegações. Durante o processo, a promotoria destacou a tatuagem de Cupertino com a frase “marginal, sempre marginal” como evidência contra ele e pediu a pena máxima.

O promotor argumentou que Rafael Miguel levou um spray de pimenta ao encontro com Cupertino por temer pela própria segurança. Além disso, Cupertino teria feito críticas ao apresentador Reinaldo Gottino, que respondeu às declarações. A sentença é aguardada com expectativa de uma penalidade severa devido às provas apresentadas.

