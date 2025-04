Mãe de bebê desaparecida em Alagoas apresenta versões conflitantes Contradições dificultam investigações sobre sumiço de Ana Beatriz Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/04/2025 - 20h21 (Atualizado em 14/04/2025 - 20h21 ) twitter

Caso Ana Beatriz: delegados do caso falam sobre contradições da mãe de recém-nascida desaparecida

A Polícia Civil de Alagoas está investigando o desaparecimento de Ana Beatriz, uma recém-nascida de apenas 15 dias. O caso se complicou após a mãe da criança apresentar várias versões conflitantes sobre o ocorrido. Inicialmente, ela alegou que a filha havia sido sequestrada, mas testemunhas e imagens de câmeras de segurança não corroboram essa versão.

Os delegados Igor Diego e João Marcelo lideram as investigações. Eles informaram que não há indícios de que o sequestro tenha ocorrido conforme descrito pela mãe. Testemunhas relataram que a mulher foi vista saindo diretamente para a casa de uma vizinha, sem passar pelo local onde teria ocorrido o sequestro.

Confrontada com a falta de evidências, a mãe apresentou outras versões dos fatos, incluindo relatos de abuso sexual e invasão domiciliar. No entanto, nenhuma prova sustenta essas alegações. As autoridades continuam as buscas por Ana Beatriz e pedem ajuda à população para obter informações que levem ao paradeiro da criança.

O caso permanece em aberto, com a polícia explorando todas as possibilidades, inclusive a hipótese de que a criança possa ter falecido devido a problemas de saúde. Enquanto isso, a mãe recebe apoio psicossocial durante as investigações.

