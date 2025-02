‘Mataram meu menino’, lamenta mãe de adolescente baleado na cabeça Familiares da vítima atingida acreditam que foi uma execução por engano; saiba detalhes do crime que chocou o bairro do Campo Limpo, na capital paulista Cidade Alerta|Do R7 19/02/2025 - 12h35 (Atualizado em 19/02/2025 - 12h35 ) twitter

Jovem de 17 anos é executado ao voltar da padaria Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o caso de Igor Donizete, de 17 anos, morto após ser baleado enquanto voltava de uma padaria em Campo Limpo (SP). O jovem conversava com uma amiga quando dois homens em uma moto se aproximaram e o alvejaram.

Apesar de ter sido socorrido pelo pai e levado ao hospital, a vítima não resistiu aos ferimentos. A família de Igor acredita que a execução se trata de um engano. Um amigo do jovem relatou que a única coisa diferente que eles fizeram recentemente foi ter ido a um baile funk no fim de semana.

O crime aconteceu quando Igor voltava de uma padaria, o adolescente foi surpreendido por dois homens em uma moto, que chegaram atirando em direção a cabeça do jovem. Os disparos foram ouvidos da casa da família de Igor. “Meu marido correu, e todo mundo começou a gritar: ‘É o Igor’”, relembra Ana Paula Abrile, mãe da vítima.

O jovem foi levado ao hospital pelo pai, mas não resistiu aos graves ferimentos. Os criminosos fugiram do local do crime sem levar nenhum pertence da vítima. “Meu filho morreu inocente, enganado. Eles tiraram o sonho do meu filho. Levaram meu filho embora, mataram meu menino”, lamenta Ana Paula.

Três hipóteses estão sendo avaliadas durante as investigações. A primeira, é que houve um engano e Igor foi executado inocentemente. A segunda, envolve o baile funk que o adolescente teria ido no último fim de semana antes do assassinato. E, a terceira, a polícia preferiu manter em sigilo até concluir as investigações.

Outra suspeita do caso, é que os dois atiradores não estariam sozinhos no momento da execução. Um carro, como uma espécie de ‘batedores’ também estaria envolvido no crime, dando cobertura para a fuga dos assassinos.

Segundo familiares da vítima, o sonho do jovem era ser jogador de futebol, e havia recentemente começado a trabalhar em um quiosque de lanches para realizar esse sonho.

Confira na íntegra:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.