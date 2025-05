Mulher desaparece após pegar moto por aplicativo em Goiás Polícia Civil investiga sumiço de Gisele com apoio de câmeras e depoimentos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 23h06 (Atualizado em 08/05/2025 - 23h06 ) twitter

Mulher de 29 anos desaparece misteriosamente após pegar moto por aplicativo em Goiás

Gisele, moradora de Goianira, Goiás, está desaparecida após pegar uma moto por aplicativo. A Polícia Civil investiga o caso com auxílio de câmeras de segurança e depoimentos para entender as circunstâncias do desaparecimento. Gisele deixou seu carro sem combustível e seguiu viagem em uma moto de aplicativo.

O marido de Gisele chegou ao local onde o carro estava estacionado e está colaborando com as investigações. Ele informou que Gisele havia dito que pagaria um valor abaixo do esperado pela corrida, levantando suspeitas sobre o trajeto realizado. A Polícia Civil trabalha em conjunto com a Polícia Militar para encontrar Gisele.

Vizinhos e familiares descrevem Gisele como uma pessoa tranquila, sem motivos aparentes para deixar a família. A investigação considera a possibilidade de quebra de sigilo telefônico para rastrear os últimos passos de Gisele. As buscas continuam com esperança de novas pistas sobre seu paradeiro.

